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Вторник, 27 июня 2023, 14:43 мск

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За неделю 5 789 человек в России заболели Covid-19

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние семь дней 5 789 человек заболели ковидом. «Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 3,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 13%», – сообщили в оперштабе.

За тот же период увеличение заболеваемости отмечено в 26 субъектах страны, в том числе в 11 регионах более, чем в среднем по стране.

1 746 заболевших попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 32 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах увеличение более, чем в среднем по России», – говорится в сообщении.

7 379 выздоровевших пациентов были выписаны, подтверждено 127 летальных исходов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,