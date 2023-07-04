За неделю в России выявили 4,5 тысячи случаев коронавируса

За минувшую неделю в России выявили 4 490 случаев коронавируса. Из них 1 639 попали в больницы. При этом выписали в связи с выздоровлением 6 184 пациента. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 3,0 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 13,4%, – говорится в сообщении оперштаба. – Увеличение заболеваемости отмечено в 26 субъектах РФ, в том числе в 11 регионах более чем в среднем по стране».

Подтверждено 86 летальных исходов, число умерших значительно снизилось с прошлой недели, когда было зарегистрировано 127 связанных с Covid-19 смертей.

Москва, Зоя Осколкова

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