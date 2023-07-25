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Вторник, 25 июля 2023, 13:01 мск

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В России за неделю 1110 пациентов с Covid-19 попали в больницы

В России за последнюю неделю выявили 3 182 случая заражения коронавирусом. Госпитализация понадобилась 1 110 заболевшим. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 30 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах увеличение более, чем в среднем по России, – говорится в сообщении оперштаба. – Увеличение заболеваемости отмечено в 29 субъектах, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране».

5 082 человека выздоровели, или на 9,5% больше в сравнении с предыдущей неделей. Подтверждено 42 летальных исхода.

За все время пандемии в России зарегистрировано 22 974 289 случаев Covid-19, из них 22 424 710 завершились выздоровлением. Жертвами инфекции за весь период стали 399 814 заболевших.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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