В России за неделю тысяча человек попали в больницы с коронавирусом

В России за последнюю неделю выявили 3 378 случаев коронавируса, 1 002 заболевшим потребовалась госпитализация. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 2,36 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 16,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 46 субъектах РФ, в том числе в 19 регионах более, чем в среднем по стране», – говорится в сообщении.

При этом 2 769 инфицированных за неделю выздоровели. Зарегистрировано 34 летальных исхода.

Москва, Зоя Осколкова

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