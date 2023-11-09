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Четверг, 9 ноября 2023, 10:06 мск

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Глава Башкирии заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

У главы Башкирии Радия Хабирова выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Хабиров получает необходимое лечение от Covid-19, но продолжает выполнять свои обязанности в дистанционном режиме, передает РИА «Новости».

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зафиксирована вторая осенняя волна заболеваемости коронавирусом. По ее словам, это начало эпидемии.

За неделю было зарегистрировано 35-36 тысяч случаев Covid-19, что в два раза больше, чем месяцем ранее. 30% от общего числа заболевших приходится на три региона – Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Коронавирус из Китая

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Поволжье, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,