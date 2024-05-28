В России выросла заболеваемость коронавирусом

В России за неделю увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 8,4 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 3,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 36 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране», – говорится в сообщении.

За неделю 1748 пациентов в ковидом попали в больницы. Увеличение числа госпитализаций произошло в 19 регионах, в том числе в семи субъектах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.

При этом 12 876 человек выздоровели. Жертвами коронавируса за неделю стали 48 человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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