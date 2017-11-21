Россия собирается выдать Украине ополченца из ДНР

В России задержали воевавшего в Донбассе ополченца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчину арестован в Уфе по запросу полиции Днепропетровска, подконтрольной Киеву. В настоящее время ополченец с позывным «Родник» находится в СИЗО и ожидает дальнейшей экстрадиции на родину, сообщает канал «Mash».

По официальной версии на Украине мужчину разыскивают за разбой, угон автомобиля и убийство. Между тем, родные уверенны, что истинная причина – это поддержка ДНР.

В тоже время правозащитники самопровозглашенной республики отмечают, что «Незалежная» подобную практику применяет не впервые, и на каждого бойца воевавшего на стороне ДНР имеется ряд уголовных дел.

Уфа, Анастасия Зук

Уфа. Другие новости 21.11.17

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