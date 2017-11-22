За «переворотом» в ЛНР последует вежливое объединение с ДНР и российское признание

Крымские эксперты поделились мнением по поводу происходящего в Луганской народной республике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», политологи считают, что результатом переворота в ЛНР может стать объединение двух непризнанных украинских республик в одно государственное объединение и не исключают, что следующим шагом станет признание их статуса Россией.

«То, что сейчас происходит в ЛНР – это не объединение республик, а ситуация в самой ЛНР. Но по ее итогам, наверно, что-то такое может произойти, правда, сначала нужно разобраться и понять, что произошло там вчера, потому что очень много неясного. Я не уверен, что даже сами участники этих событий понимают, что там делается и каков будет итог. А вот потом можно говорить и о создании общей республики, это давно напрашивается, так как территория небольшая, это достаточно близкие регионы и создание там единого государственного образования было бы целесообразно», – сообщил РИА «Новый День» политолог Андрей Никифоров.

Он также добавил, что, несмотря на то, как дальше будет развиваться ситуация, последнее слово в вопросе объединения территорий должно оставаться за жителями республик, а не за их руководством.

При этом политолог, специалист по межнациональным проблемам Вадим Мордашов отмечает, что переворот – это вынужденная мера, так как в ближайшее время ситуация на Украине и в республиках только обострится .

«Самый логичный момент – это если будет не две разные части, а будет единое целое. Главное, чтобы они смогли договориться и не было разборок между главами. Конечно, идеальный вариант чтобы это было одно целое государственное образование, которое сможет признать Россия и другие государства», – заявил политолог.

По его словам, ситуация в ДНР и ЛНР не улучшится до тех пор пока республики не станут признанными. При этом он не исключает, что Украина и дальше продолжит работать над уничтожением населения республик.

«Украина только будет там все уничтожать, на мир они никогда не согласятся, Минские соглашения они выполнять не будут, они сейчас получат летальное оружие от США и начнут их (республики – ред.) долбить».

В свою очередь политолог Дмитрий Омельчук считает, что переворот является инструментом шантажа для того, чтобы республики все же признали в РФ: «Возможно это такая тенденция для того чтобы активизировать Россию. По всей видимости, это новый всплеск шантажа по поводу того что примет РФ их или нет. Но, опять же Россия четко заявила, что их забирать к себе не собираются, им это не нужно».

Как сообщал «Новый День», 20 ноября глава ЛНР Игорь Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел республики Игоря Корнета в связи с возбуждением уголовного дела. Сегодня планировалось назначение нового главы ведомства.

Однако соратники уволенного министра отказались подчиняться главе республики, и МВД ЛНР фактически перешло на осадное положение.

Ряд правительственных зданий оцепили люди в камуфляжах, масках, вооруженные автоматами.

Луганск, Анастасия Зук

Луганск. Другие новости 22.11.17

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