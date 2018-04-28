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Среда, 2 мая 2018, 03:53 мск

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Украину хотят на законодательном уровне признать пиратом

На заседании Морской коллегии сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила ввести изменения в законодательство и официально ввести понятие «пиратство».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация с угнанным украинскими пограничниками крымским судном «Норд» требует внесения изменений в проект закона «О государственном управлении морской деятельностью России».

По словам Ковитиди, на сегодняшний день все международные организации бездействуют, а международно-правовые акты не отвечают тем вызовам и угрозам субъектам морской деятельности, обеспечивающим безопасность морского судоходства и граждан России. Она подчеркивает, что инцидент с рыболовецким сейнером «Норд» дал понять, что необходимо предусмотреть ряд нормативно-правовых инструментов для предотвращения подобных ситуаций.

Ковитиди отмечает, что после внесения изменений пиратом можно будет признать не только частновладельческие суда и государственные военные корабли, экипажи которых подняли мятеж, но и государство, совершившее угон судна, а впоследствии привлечь его к ответственности.

Также Морская коллегия собирается обсудить и разработать механизм слаженных действий для российских структур, которые будут гарантировать безопасность моряков и пассажиров, если они сталкиваются с пиратами.

Ливадия, Анастасия Зук

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