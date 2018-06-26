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Вторник, 26 июня 2018, 17:08 мск

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Российский омбудсмен встретилась с экипажем сейнера «Норд», удерживаемым на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с удерживаемыми на Украине моряками российского судна «Норд». Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

Как уже сообщал «Новый День», 25 марта в Азовском море украинские пограничники остановили, а затем угнали в порт Бердянска крымский сейнер «Норд». Рыбаки имели все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря, но все равно стали фигурантами уголовных дел. У них отобрали российские паспорта. На прошлой неделе суды постановили вернуть российские документы, но паспорта рыбакам так и не отдали и из страны не выпускают.

«Поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказанно не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках: их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают душевные страдания. По результатам встречи планирую обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков и их скорейшем возвращении на Родину», – заявила Москалькова, добавив, что намерена обратиться по этому вопросу в Европейский суд по правам человека.

Киев, Платон Ефимчук

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