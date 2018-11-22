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Четверг, 22 ноября 2018, 10:44 мск

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В Азовском море затонула баржа с 3300 тоннами зерна

У побережья Керченского полуострова в Азовском море затонула груженая зерном баржа из Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Крым.

«На выходе из Керчь-Еникальского канала, севернее мыса Борзовка на глубине 10 метров, в 600 метрах от берега, восточнее мыса Хрони затонула баржа с зерном 3300 тонн. Порт приписки Ростов-на-Дону», – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что движение судов в Азове и Керченском проливе не затруднено. Подразделения МЧС к ликвидации происшествия не привлекались. Выясняются причины происшествия и владелец груза. Разлива топлива, жертв и пострадавших нет.

Керчь, Иван Гридин

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