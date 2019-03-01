Офицер и его любовница сядут в тюрьму за шпионаж в пользу Украины

Майор Черноморского флота и его сожительница приговорены к лишению свободы за выдачу государственной тайны украинским военным. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.

«Решением Северо-Кавказского окружного военного суда Долгополов Д.А. приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сухоносова А.С. – к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», – сообщили в ФСБ.

По версии российских спецслужб, именно Сухоносова была завербована сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковником Игорем Клименком, передает «Интерфакс». Женщина уговорила Долгополова «к конфиденциальному сотрудничеству с украинской спецслужбой за денежное вознаграждение».

«Указанные лица целенаправленно собирали и передавали в спецслужбу Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», – говорится в сообщении ФСБ.

Долгополов и Сухоносова были задержаны осенью 2017 года в Симферополе. Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ «госизмена в форме выдачи государственной тайны». Подсудимые свою вину признали.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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