Представитель французской делегации в Крыму советует Киеву признать российский полуостров

В Крым прибыла делегация французских политиков во главе с президентом ассоциации «Франко-российский диалог», кандидатом на выборах в Европарламент Тьерри Мариани. Визит приурочен пятой годовщине воссоединения полуострова с Россией.

По мнению Мариани, Киеву стоит изменить свою позицию в отношении Крыма. «В интересах Украины изменить свою политику, свою риторику, в интересах этого региона признать реальность возвращения Крыма в Россию. И в интересах всей Европы – вернуться к нормальным отношениям с Россией», – цитирует политика РИА «Новости».

Мариани провел параллель между крымчанами и французским общественным движением «желтые жилеты». «Люди требуют возможности предлагать какие-то проекты, решения не только во время выборов… Жители Крыма были предвестниками, предвосхитили это, потому что они первые провели референдум, чтобы проголосовать за возвращение в Россию», – пояснил представитель французской делегации.

Он также обратил внимание на то, что многие члены делегации, не впервые приехавшие в Крым, потеряли свои посты на родине. По его мнению, «это составная часть обычной политики, надо рисковать, чтобы отставать свои убеждения».

Кроме того, Мариани отметил прорывные моменты по многим вопросам, которые произошли в Крыму с момента вхождения в состав России. По его словам, до 2014 года на полуострове не было никакого развития, «Крым был «спящей красавицей», территорией, которая как будто застыла в вечном сне».

«Нельзя сказать, что можно за пять лет решить все проблемы одним махом, с другой стороны, можно констатировать наличие прорывных моментов по многим вопросам… Видим, как меняются различные госучреждения, меняется состояние дорог… Крым рванул вперед благодаря администрации, которую представляет здесь Россия», – заключил Мариани.

В состав делегации, прибывшей в Крым, вошли почетные члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Нацсобрания, представители муниципальных властей, в том числе мэры городов Бриен-ле-Шато и Бигуглиа. В рамках визита французские политики встретятся с руководством Госсовета РК и членами молодежного парламента, а также посетят французское воинское кладбище и культурный центр «Альянс Франсез».

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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