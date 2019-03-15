Немецкие общественники и журналисты едут в Крым

Немецкая делегация прибудет в Крым с визитом, приуроченным к празднованию пятилетней годовщины присоединения полуострова к России. Об этом сообщил председатель комитета парламента республики по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, граждане Германии прилетят 16 марта и пробудут в Крыму четыре дня. «В рамках визита предусмотрена встреча с руководством крымского парламента, а также их участие в торжественных мероприятиях по случаю пятилетия воссоединения полуострова с Россией», – сказал Гемпель РИА «Новости».

В состав делегации пошли представители общественных объединений Германии и журналисты. В Крыму они намерены оценить реальную обстановку и динамику развития полуострова.

Ранее в Крым прибыла делегация из Франции, в состав которой вошли почетные члены французского парламента, бывшие и действующие депутаты Нацсобрания, представители муниципальных властей. Возглавляет делегацию президент ассоциации «Франко-российский диалог», кандидат на выборах в Европарламент Тьерри Мариани.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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