МИД РФ призвал НАТО и ЕС прислушаться «к голосу крымчан»

Евросоюзу и НАТО необходимо перестать заниматься политиканством и прислушаться «к голосу крымчан», говорится в сообщении МИД России, опвбликованном на официальном сайте ведомства.

«О полном непонимании настроений крымчан свидетельствуют абсурдные заявления о том, что получение гражданства России и призыв в Вооруженные силы России были «навязаны» жителям полуострова. Неудачной попыткой изобрести хоть какие-то примеры «негатива» выглядят и высказывания об ухудшении экологической ситуации в Крыму», – указали в министерстве.

В ведомстве также подчеркнули, что ЕС и НАТО закрывают глаза на действия Киева и украинских националистов «по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма», а также пытаются «наказать крымчан за сделанный ими выбор, придумывать все новые неизбирательные дискриминационные меры, идущие вразрез с нормами международного права и ущемляющие права жителей полуострова».

В МИДе пояснили, что речь идет о так называемой визовой дискриминации жителей полуострова, которая противоречит международным стандартам в сфере прав человека и ряду основополагающих документов Евросоюза. «Воочию убедившись в бесполезности санкционного давления на Россию, в Брюсселе тем не менее призывают государства – члены ООН наступать на те же «грабли» и вводить противоправные односторонние рестриктивные меры против России», – заявили в министерстве.

Как писал «Новый День», НАТО в день пятилетия воссоединения Крыма и России распространило заявление, в котором собрало все обвинения в адрес Москвы, связанные с присоединением и нахождением полуострова в составе РФ. В частности, в документе говорится об «оккупации Крыма», и наращивании вооружений в регионе. Кроме того, было вновь высказано требование о возвращении полуострова Украине.

«Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему усилению военной мощи в Черноморском регионе. Мы решительно осуждаем этот акт, который мы не признаём и не будем признавать. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине», – потребовали в НАТО и добавили, что в ином случае, не может быть и речи о возврате к «обычному ведению дел до тех пор, пока в действиях России не произойдут четкие, конструктивные изменения, свидетельствующие о соблюдении международного права, международных обязательств».

Напомним, Крымский полуостров стал российским регионом пять лет назад. В мартовском референдуме 2014 года подавляющее большинство избирателей высказались за воссоединение с Россией. Украина все еще считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.03.19

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