Паруснику с крымскими курсантами на борту запретили входить в эстонские воды

Эстония запретила российскому паруснику входить в свои территориальные воды. Все дело в том, что на борту судна были крымские курсанты, а Таллин не признает присоединения Крыма к России.

Как сообщили в пресс-службе МИД Эстонии, парусник «Седов» вез курсантов Керченского государственного морского технологического университета. По этой причине судну было запрещено входить в эстонские воды, передает «Интерфакс».

В свою очередь российские дипломаты назвали запрет недружественным актом. В посольстве РФ в Эстонии напомнили, что всего лишь через неделю состоится визит президента страны Керсти Кальюлайда в Москву. Инициатором встречи вступала именно эстонская сторона.

Ранее спецслужбы Эстонии заявили, что Россия использует пассажирские и учебные суда в разведывательных целях. Якобы с помощью участия парусников государственных и учебных заведений в морских походах, регатах и фестивалях по всему миру РФ собирает информацию, а также занимается пропагандистской деятельностью.

Таллин, Служба информации РИА «Новый День»

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