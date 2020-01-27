В Киеве подтвердили случай коронавируса – об этом сообщили в Киевском городском лабораторном центре минздрава Украины.

«За 4 неделю 2020 года зарегистрировано больных гриппом и ОРВИ 10 тыс 920, отмечается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 19%. Рост произошел за счет как детского, так и взрослого населения, – сообщили в ведомстве. – За эпидсезон 2019-2020 годов учреждениями здравоохранения, осуществляющих эпидемиологический надзор, доставлены в вирусологическую лабораторию ГУ «КМЛЦ МЗ Украины» 73 образца для исследования на грипп. По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) – 3, грипп А нетипований – 1, грипп В – 3, аденовирус – 2, бокавирус – 1, риновирус – 1 и коронавирус – 1».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после того, как это сообщение вызвало легкую панику, медики уточнили: этот не тот коронавирус, что вызвал эпидемию в Китае.

Отметим, что семейство коронавирусов включает 40 видов вирусов.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.01.20

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