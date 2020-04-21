В Крыму начинают тотальную «облаву» на всех, приехавших в течение месяца

В Крыму начинается тотальная проверка всех, кто должен был уйти в режим карантина, то есть 14 дней не покидать место пребывания ни под каким предлогом.

Напомним, о первом факте заболевания коронавирусом в Крыму было официально заявлено 21 марта: заболевший скрыл факт пребывания за границей и не ушел в режим самоизоляции, как это было предписано всем, вернувшимся из-за рубежа. Позже обязательный 14-дневный карантин ввели для тех, кто приезжает из Москвы и Санкт-Петербурга, а затем – для всех въезжающих.

Однако многие это требование игнорируют, а крымчане заваливают правительство РК требованиями закрыть полуостров и жалобами на многочисленных туристов, которые в «отличие от местных» ничего не соблюдают.

Поэтому с 22 апреля, всех, кто въехал в Крым поле 22 марта и заполнил анкеты прибывших, будут проверять по указанным адресам.

Правда, есть некоторые нюансы: так, у тех, кто приехал в конце марта и даже в течение первой недели апреля, срок карантина уже истек, и он вполне могут отсутствовать дома под предлогом похода в магазин или аптеку.

Кроме того, по словам полицейских, многие анкеты заполнены так, что разобрать указанную в них информацию невозможно. Как будут проверять этих людей, не понятно. Но чтобы избежать повторения ситуации в дальнейшем, в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на съездах с Крымского моста специальные сотрудники будут контролировать процесс заполнения анкет.

Напомним, тем, кто указывает в анкетах недостоверные сведения, в Крыму обещали штрафуют на максимальную сумму.

Симферополь, Лиана Макоба

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