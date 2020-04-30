Жители Крыма «забили» на самоизоляцию

Жители Крыма «забили» на ограничения, введенные в связи с коронавирусом: индексы самоизоляции показывают, что на улицах очень много людей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока соцсети продолжают пестрить нападками на приезжих, которые «едут и едут», «тащат в Крым всякую заразу» и «гуляют, где хотят, пока мы вынуждены сидеть дома», сами крымчане все чаще выходят на улицу, нарушая установленный властями запрет.

Так, сегодня днем индекс самоизоляции в Евпатории опустился до 2,6 (напомним, показатель до 3 баллов указывает, что на улицах очень много людей), в Ялте и Феодосии – до 2,5, а Симферополе – до 2,2.

В Севастополе с самодисциплиной тоже не очень: днем индекс самоизоляции составлял 2,4 балла.

Симферополь, Лиана Макоба

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