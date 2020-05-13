В Симферополе составляют протоколы за нарушение режима самоизоляции на бездомных – по несколько раз на каждого

В Симферополе составляют протоколы за нарушение режима самоизоляции на бездомных, некоторых привлекли к административной ответственности уже несколько раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымская полиция, в отличие от коллег из ряда других регионов, относится к обязанности пресекать нарушения режима самоизоляции весьма ревностно. Ежедневно представители ведомства отчитываются о сотнях выписанных штрафов. Как выяснилось, часть из них выписана на бездомных, которым попросту негде изолироваться. При этом сотрудники других ведомств не торопятся помогать бомжам.

«10 мая бездомному симферопольцу Котолупову Владимиру Александровичу опять был выписан протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ, – написала в обращении на имя главы РК Сергея Аксенова симферопольская общественница Екатерина Горелкина. – Ему вменяется нарушение пункта 11.2 Указа 63-у от 17.03.2020.

Сергей Валерьевич, Котолупов В. А. на данный момент всё ещё бездомный, вопрос о наделении его жильём в одном из общежитий Симферополя может быть решен администрацией города в ближайшие недели. До того дня, чтоб как-то выжить, он вынужден перемещаться по городу, чтобы найти у знакомых возможную работу и еду.

Работник полиции, составивший протокол, был поставлено в известность об этом факте. Но зачем же опять выписывать протокол бездомному? Пусть администрация города Симферополя сначала обеспечит человека комнатой в общежитии. Работы сейчас из-за коронавируса нет вообще, жилья у него нет, жить ему не на что.

Сергей Валерьевич, я прошу Вашей помощи и участия в жизни симферопольца Котолупова В.А.»

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 13.05.20

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