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Суббота, 16 мая 2020, 11:40 мск

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В Крыму отменяется режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Крыму отменяется 18 мая. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», те, кто приехал на полуостров из других регионов РК или из-за границы, по-прежнему должны выдержать 14-дневный карантин в собственном жилом помещении или в обсерваторе. Кроме того, крымчане старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями все так же должны оставаться дома.

Всем остальным рекомендовано ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания (пребывания) без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов.

На территории РК по-прежнему запрещены массовые и публичные мероприятия всех видов, пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах, выезд организованных детских групп за пределы Крыма, завоз вахтовиков.

При этом до особого распоряжения обязательно использование маски в транспорте и местах массового скопления людей, а также соблюдение дистанции не менее полутора метров друг от друга.

Симферополь, Олег Яковенко

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