В Севастополе начали разносить повестки резервистам – сегодня планируют доставить большую часть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», получившие повестки должны явиться в военкомат до 7 часов утра 22 сентября. В противном случае, заявил губернатор Михаил Развожаев, их ждет уголовная ответственность.

По словам градоначальника, планируется мобилизовать 3% – 4% от общего числа находящихся в запасе севастопольцев. Более точную цифру он назвал секретной, зато сообщил, что в приоритете – кандидаты с реальным боевым опытом.

«Это будет отбор точечный для решения самых оперативных задач, которые стоят перед нашими вооруженными силами. Естественно, будет приветствоваться добровольный приход», – цитирует главу города «Новый Севастополь».

Севастополь, Олег Яковенко

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