российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 сентября 2022, 20:25 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Севастополе начали разносить повестки резервистам

В Севастополе начали разносить повестки резервистам – сегодня планируют доставить большую часть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», получившие повестки должны явиться в военкомат до 7 часов утра 22 сентября. В противном случае, заявил губернатор Михаил Развожаев, их ждет уголовная ответственность.

По словам градоначальника, планируется мобилизовать 3% – 4% от общего числа находящихся в запасе севастопольцев. Более точную цифру он назвал секретной, зато сообщил, что в приоритете – кандидаты с реальным боевым опытом.

«Это будет отбор точечный для решения самых оперативных задач, которые стоят перед нашими вооруженными силами. Естественно, будет приветствоваться добровольный приход», – цитирует главу города «Новый Севастополь».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Частичная мобилизация

Аксенов: Списки подлежащих мобилизации в Крыму были подготовлены заранее / Протестующие вышли в центр Екатеринбурга. Задержано несколько десятков человек (ФОТО) / ЦБ рекомендовал предоставить кредитные каникулы мобилизованным гражданам / Челябинский депутат заявил, что ему легче было бы уйти на фронт, чем заседать в Госдуме / Ростуризм: Ограничений на выезд за границу не вводилось / На фоне частичной мобилизации активизировались телефонные мошенники / «Частичная мобилизация должна ускорить завершение СВО». Эксперты о решении Путина / В Госдуме заверили россиян в социальных гарантиях в рамках частичной мобилизации

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Севастополь, Юг России, Общество, Россия, Частичная мобилизация,