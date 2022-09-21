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Среда, 21 сентября 2022, 20:25 мск

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Аксенов: Списки подлежащих мобилизации в Крыму были подготовлены заранее

Списки подлежащих мобилизации в Крыму были подготовлены заранее – об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», в Крыму создан мобилизационный штаб. Конкретные цифры, в отличие от губернатора Севастополя, Аксенов не озвучивает, зато утверждает, что вся необходимая работа была сделана заранее.

«Все поставленные задачи с точки зрения мобилизационной готовности, согласно указа президента, Крым выполнит в полном объеме. Мобилизационные задания во всех муниципальных образованиях были подготовлены заранее, – сообщил Аксенов в эфире канала «Россия 24». – В военкоматах списки были подготовлены. На сегодняшний день стартовали. Все адреса и координаты людей, которые потенциально будут выполнять боевые задачи, известны».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Частичная мобилизация

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