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Пятница, 23 сентября 2022, 07:48 мск

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В Крыму официально разъяснили приказ военкома республики о мобилизации

В Крыму официально разъяснили приказ военного комиссара республики о мобилизации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в документе, подписанном врио военного комиссара Республики Крым Евгением Кутузовым и опубликованном на официальном портале военного комиссариата РК, есть пункт №3: «Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов по муниципальному образованию, с 09 часов 00 минут 21 сентября воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов».

Минувшей ночью советник главы РК Олег Крючков разместил в своем telegram-канале разъяснение приказа военкома:

«Выезд из Крыма не запрещен, – говорится в указе. – Все получившие повестки должны незамедлительно явиться в военкоматы.

Все военнообязанные всех категорий, покидающие Крым даже на несколько дней, должны незамедлительно стать на учет в военные комиссариаты по новому месту пребывания и сообщить о своем выезде в военкомат по месту регистрации.

Все военнообязанные всех категорий из других регионов, прибывающие в Крым или находящиеся в нем, должны стать на учет в ближайшем военном комиссариате по месту пребывания».

Документ подписал начальник службы по Мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Частичная мобилизация

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