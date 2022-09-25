Аксенов: Мобилизация в Крыму завершена

В Крыму завершены мобилизационные мероприятия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Хочется выразить благодарность участникам специальной военной операции и тем крымчанам, которые пришли в военкоматы, чтобы мобилизоваться в Вооруженные Силы Российской Федерации. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения», – написал глава РК в своем telegram-канале.

Однако не обошлось без ошибок и нарушений: «Более 200 неправильных повесток. Начиная от студентов и многодетных. Ошибки вопиющие, – цитирует РИА «Крым» советника главы РК Олега Крючкова. – На должность командира отделения мотострелков призвали…. летчика, который уволился по выслуге в 1994».

По словам Крючкова, все эти случаи находятся на личном контроле у Аксенова.

Симферополь, Олег Яковенко

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