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Воскресенье, 25 сентября 2022, 22:28 мск

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Аксенов: Мобилизация в Крыму завершена

В Крыму завершены мобилизационные мероприятия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Хочется выразить благодарность участникам специальной военной операции и тем крымчанам, которые пришли в военкоматы, чтобы мобилизоваться в Вооруженные Силы Российской Федерации. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения», – написал глава РК в своем telegram-канале.

Однако не обошлось без ошибок и нарушений: «Более 200 неправильных повесток. Начиная от студентов и многодетных. Ошибки вопиющие, – цитирует РИА «Крым» советника главы РК Олега Крючкова. – На должность командира отделения мотострелков призвали…. летчика, который уволился по выслуге в 1994».

По словам Крючкова, все эти случаи находятся на личном контроле у Аксенова.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Частичная мобилизация

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