Забрали с тугоухостью и диабетом: глава Севастополя рассказал о нарушениях при мобилизации

В Севастополе продолжают разбираться с нарушениями во время мобилизации.

Губернатор Михаил Развожаев рассказал о четырех вопиющих случаях:

«У мужчины трое детей и буквально на днях умерла жена. Несмотря на это, его мобилизовали и уже отправили в воинскую часть в Казачке. Вчера его отправили домой.

Мобилизовали 59-летнего подполковника ФСБ в запасе с букетом заболеваний: артритом, панкреотитом, тугоухостью и грыжами в позвоночнике. Согласно официальным разъяснениям Минобороны, в ходе частичной мобилизации призываются подполковники до 55 лет. А ему – уже 59. Отправлен домой.

47-летнего офицера в запасе мобилизовали с сахарным диабетом и еще четырьмя хроническими заболеваниями. Лично встретился с ним в части, направили на медкомиссию, по результатам которой было подтверждено, что к военной службе мужчина не годен. Дома.

На горячую линию 122 позвонила 15-ти летняя девочка и сказала, что ее отца мобилизовали (у него есть боевой опыт), а она осталась одна, так как мама у неё умерла, а старший брат служит в армии. Прямо сейчас решаю и этот вопрос», – рассказал градоначальник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вмешательство губернатора помогло не всем.

«А как с теми людьми, у которых нет боевого опыта и специальности? Мой муж художник, а ему присвоили старшего наводчика… По телефону 122 говорят, что обучат и вернут домой… Чего нам ждать?»

«Мой зять 1983 года рождения призван по мобилизации 23 сентября, сейчас в Севастополе, вчера была присяга. В армии он не служил. Звонили на горячую линию 122, обещали разобраться, но на данный момент результатов нет, а ведь везде пишут, что не служивших в армии в первую волну не должны призывать». – пишут Развожаеву горожане.

«Забрали брата жены. Ему 23 года. Студент второго курса института. Очник. До этого окончил колледж и отслужил срочку. В военкомате сказали, что он военнообязанный и мобилизовали. Звонили на 122: там сказали написать жалобу на военкомат в вышестоящий военкомат. И как теперь искать этот вышестоящий военкомат?!»

«Моего мужа мобилизовали. Ему 48 лет, боевого опыта – нет. У него подтверждённый МРТ диагноз – поражения межпозвоночных дисков с радикулопатией. В военкомате сказали, что в части разберутся. В воинской части Казачьей бухты ему не дали возможности посетить врача, что бы снять хотя бы осеннее обострение перед отправкой на учения. Какие могут быть учения, если рекомендации врача в период обострений, помимо лекарств, – это покой, отсутствие нагрузок, тяжестей. Тут ходить без боли не всегда получается, а его уже на полигон сегодня отправили».

«Продолжаем работать с обращениями. Если будет необходимо, сможем вернуть человека и из расположения части, где будет проходить подготовка и боевое слаживание», – заявляет Развожаев.

«А что будет с теми военкомами, которые не выполняют то, что сказал президент?» – интересуются горожане.

Севастополь, Олег Яковенко

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