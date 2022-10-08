На Крымском мосту ликвидируют пожар

ЧП на одном из участков крымского моста – по предварительным данным, имеющимся на данный момент, горит цистерна с топливом. Советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале факт подтверждает. По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы, ведется ликвидация возгорания. Движение по мосту временно приостановлено. Арки моста не повреждены, уточняет Крючков. Очевидцы сообщают о повреждении железнодорожного полотна, асфальтового покрытия. Железнодорожные составы с моста отведены в Керчь.

О причинах и последствиях инцидента пока говорить рано, добавил представитель администрации Крымского полуострова.

Напомним, что в ходе СВО Крымский мост с украинской стороны неоднократно назывался в качестве стратегической цели, впрямую были озвучены угрозы разрушить его.

Симферополь, Елена Васильева

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