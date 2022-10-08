Глава Крыма вступил с официальным заявлением по ЧП на Крымском мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов вступил с официальным заявлением по ЧП на Крымском мосту.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в 6 часов 7 минут на мосту взорвался автомобиль. От взрывной волны сдетонировали цистерны проходящего мимо грузового железнодорожного состава.

«К месту ЧП стянуты все силы, – сообщил Аксенов. – В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом. Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения.

По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей.

Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым. Порядок компенсации будет озвучен в понедельник. Данная позиция согласована, в том числе с Правительством Севастополя и непосредственно губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым.

О происходящем будем информировать граждан в постоянном режиме. После тушения пожара в кратчайший срок будет проведена экспертиза и станут известны причины ЧП. Пока призываю всех успокоиться и не распространять ложную информацию. Ситуация контролируется, на месте работают профессионалы».

Симферополь, Олег Яковенко

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