Минтранс РФ: Первые паромы через Керченский пролив пойдут в ближайшие сутки

Министерство транспорта России сообщило, что первые паромы через Керченский пролив пойдут в ближайшие сутки.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром на Керченском мосту взорвался грузовик. Ударная волна разрушил два пролета автомобильной трассы. Сейчас организовано реверсивное движение по уцелевшей полосе: через мост пропускают легковые автомобили и автобусы. Грузовики направляют на переправу.

«Два автомобильных парома общей вместимостью до 50 автопоездов, в том числе паром «Керченский 2» (запуск которого организован правительством Республики Крым), начнут работу не позднее утра 9 октября, – сообщили в Минтрансе. – Три железнодорожных парома, один из которых вместимостью 30 вагонов, прибудут с 12 октября. Два парома вместимостью 45 и 50 вагонов прибудут на линию 15 октября.

С сегодняшнего вечера готовы приступить к работе в случае необходимости три пассажирских судна вместимостью 100, 200, и 250 человек».

Керчь, Олег Яковенко

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