Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено: Минтранс РФ дар разрешение на возобновление перевозок, первый поезд уже прошел.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Крымской железной дороги, первый этап восстановительных работ завершен. По мосту успешно прошел поезд с 15-ю вагонами.

Ночью планируется пустить через пролив пассажирские поезда: ожидается, что к утру через мост пройдет 12 составов. Перевозчик уже объявил посадку в вагоны.

Ранее было запущено движение по уцелевшим автомобильным полосам для легкового транспорта. Паромы для грузовиков обещают пустить не позднее завтрашнего утра.

Керчь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»