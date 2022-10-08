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Суббота, 8 октября 2022, 21:06 мск

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Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено

Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено: Минтранс РФ дар разрешение на возобновление перевозок, первый поезд уже прошел.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Крымской железной дороги, первый этап восстановительных работ завершен. По мосту успешно прошел поезд с 15-ю вагонами.

Ночью планируется пустить через пролив пассажирские поезда: ожидается, что к утру через мост пройдет 12 составов. Перевозчик уже объявил посадку в вагоны.

Ранее было запущено движение по уцелевшим автомобильным полосам для легкового транспорта. Паромы для грузовиков обещают пустить не позднее завтрашнего утра.

Керчь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП на Крымском мосту

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Крым, Юг России, Россия, Транспорт, Туризм, ЧП на Крымском мосту,