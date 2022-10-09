В Крыму возобновили работу паромной переправы

В Керчи возобновили работу паромной переправы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минтрансе России, паром «Керченский 2» с грузовыми автомобилями на борту отправился из Крыма в 1:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены новые автомобили и доставлены в Крым. В 5:50 паром вышел в третий рейс.

«Паромная переправа работает стабильно», – заявили в ведомстве.

Отметим, что паромы находились в глубокой консервации последние 3 года. «Работники Керченского порта за 4 часа вывели из консервации паромы, провели их обслуживание и подготовили к работе. В обычное время на это потребовался минимум месяц», – рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.

По его словам, пассажирские автобусы начнут отправлять паромами сегодня утром. По его словам, движение автобусов по Крымскому мосту планируют возобновить к вечеру воскресенья: «Когда специалисты технических служб закончат свою экспертную работу и дадут заключение о возможности движения автобусов», – добавил чиновник.

Отметим, минувшей ночью по Крымскому мосту пошли пассажирские поезда. Сегодня отправление поездов компании АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» планируется по расписанию, заявил перевозчик.

Керчь, Олег Яковенко

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