Grayzone: К подрыву Крымского моста могут быть причастны спецслужбы Великобритании

К подрыву Крымского моста могут быть причастны спецслужбы Великобритании – такие выводы делает портал Grayzone, изучив ряд секретных документов, полученных от собственного источника.

Как уже сообщал «Новый День», утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Погибли 4 человека. Повреждены несколько автомобильных и железнодорожных пролетов сооружения.

Grayzone заявляет, что планы уничтожения мосты были подготовлены в Лондоне еще полгода назад.

В докладе от апреля 2022 года, подготовленного для высокопоставленных офицеров британской разведки, содержалась тщательно проработанная схема подрыва Крымского моста с привлечением специально подготовленных украинских военных. Было разработано несколько вариантов: с использованием морских беспилотников, крылатых ракет и военных водолазов.

Кроме того, предлагались схемы других «морских диверсионных операций».

Сообщается, что озвученные планы былиодобрены.

Grayzone утверждает, что служащий британской разведки и советник генсека НАТО Крис Донелли пересылал планы уничтожения объекта инфраструктуры России экс-главе Минобороны Литвы Аудрюсу Буткявичюсу, который, якобы, должен был передать их властям Украины.

Напомним, портал Grayzone публикует секретные документы США и Великобритании об их вмешательстве во внутренние дела других государств.

Лондон, Олег Яковенко

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