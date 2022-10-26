российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 октября 2022, 14:05 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Севастополе предлагают запретить продажу алкоголя

В Севастополе предлагают запретить продажу алкоголя на период мобилизации. Проект соответствующего закона размещен на официальном портале городского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с инициативой выступила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова. Она предлагает дополнить региональный закон «О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи алкогольной продукции». Этот нормативный акт позволяет городским властям ограничивать продажу горячительных напитков во время праздников, массовых мероприятий и при объявлении режима ЧС. Этот список предполагается дополнить периодом мобилизации.

Отметим, что идея севастопольцев неоригинальна. Так, в Приморском крае еще в начале октября запретили во время мобилизации торговать алкоголем вблизи военкоматов и пунктов сбора мобилизованных. Магазины с таким ассортиментом могут работать на расстоянии не менее 300 -500 метров от указанных объектов.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Частичная мобилизация

Минобороны расширило условия отсрочки от частичной мобилизации для отцов / Жены мобилизованных из Полевского требуют вернуть своих мужей с передовой для обучения / Мошенники предлагают россиянам «сертификат об отсрочке» за пожертвования в пользу армии / Мобилизованным из Свердловской области передадут большую партию гуманитарной помощи / Минфин работает над тем, чтобы выровнять уровень выплат бойцам из разных регионов / Нотариусы провели сотни консультаций для мобилизованных в Елани и 32-м военном городке / Депутаты поддержали законопроект о помощи детям мобилизованных / Южноуральский военком сообщил, когда закончится мобилизация

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Севастополь, Юг России, Россия, Частичная мобилизация,