В Севастополе предлагают запретить продажу алкоголя на период мобилизации. Проект соответствующего закона размещен на официальном портале городского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с инициативой выступила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова. Она предлагает дополнить региональный закон «О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи алкогольной продукции». Этот нормативный акт позволяет городским властям ограничивать продажу горячительных напитков во время праздников, массовых мероприятий и при объявлении режима ЧС. Этот список предполагается дополнить периодом мобилизации.

Отметим, что идея севастопольцев неоригинальна. Так, в Приморском крае еще в начале октября запретили во время мобилизации торговать алкоголем вблизи военкоматов и пунктов сбора мобилизованных. Магазины с таким ассортиментом могут работать на расстоянии не менее 300 -500 метров от указанных объектов.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»