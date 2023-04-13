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Четверг, 13 апреля 2023, 17:11 мск

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В Ялте футболиста задержали с килограммом мефедрона

Бывший игрок ялтинского «Рубина» был задержан с крупной партией наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает телеграм-канал Shot, автомобиль, которым управлял 30-летний полузащитник Денис Белик, остановили в Ялте. При обыске в салоне обнаружили два свертка с белым порошком.

Спортсмена задержали, вещество отправили на экспертизу, которая показала, что в пакетах был наркотик общим весом около килограмма.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». Согласно УК РФ, подобное деяние может грозить лишением свободы вплоть до пожизненного.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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