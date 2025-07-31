В Крыму мигрантам запретили работать во всех сферах, кроме строительства и туризма

Власти Крыма значительно сократили число сфер деятельности, в которых могут работать трудовые мигранты. Теперь иностранцы смогут быть заняты только в строительстве и туристической отрасли. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Мы запретили еще 48 позиций, по которым раньше привлекали трудовых мигрантов. Остаются в Крыму разрешения на привлечение трудовых мигрантов только по двум позициям: стройка и туризм», – говорит Аксенов на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, власти ужесточили запрет, «потому что отдельные предприниматели по ряду позиций привлекали якобы для одной цели, а использовали труд мигрантов на других направлениях».

Напомним, в 2024 году Аксенов своим указом запретил трудовым мигрантам работать по патентам на предприятиях республики по 35 направлениям, в том числе в сферах торговли, транспорта, сельского хозяйства. Действие этого указа затем продлили и на 2025 год.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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