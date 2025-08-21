российское информационное агентство 18+

В Крыму иностранец выращивал коноплю среди арбузов

Фото: Pixabay

В Крыму иностранец устроил плантацию конопли на арбузном поле. Об этом сообщили в Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по региону.

Правоохранители осмотрели поле вблизи села Токарево Кировского района. «Полицейские обнаружили посевы, схожие с растениями конопли. Рядом стоял автомобильный прицеп с восемью ящиками стеблей наркосодержащего растения. Согласно проведенной экспертизе, внутри находилась марихуана общим весом более 1,7 кг», – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Владельца плантации задержали, им оказался гражданин одной из среднеазиатских республик. Он купил семена в интернет-магазине и посадил на арендованном поле среди арбузов и дынь. Мужчина также оборудовал капельное орошение и регулярно пропалывал сорняки.

В общей сложности сотрудники полиции изъяли 615 кустов конопли. Уголовное дело возбуждено по двум статьям – о культивировании и незаконном обороте наркотиков растительного происхождения.

Симферополь, Зоя Осколкова

