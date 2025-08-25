В Крыму жертва мошенников принесла начиненную взрывчаткой икону к зданию ФСБ

В Крыму спецслужбы предотвратили теракт, организованный Службой безопасности Украины. Об этом сообщает Центр общественный связей ФСБ.

По данным следствия, 54-летняя жительница Волгоградской области стала жертвой украинских мошенников, которые оформили на ее имя кредит, а деньги перевели на нужды вооруженных сил Украины. Чтобы избежать уголовной ответственности, по команде злоумышленников, под залог квартиры женщина оформила еще несколько кредитов на сумму более 3 млн рублей, которые перевела преступникам.

«В дальнейшем, выполняя указания украинского куратора, она прибыла в Республику Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство (СВУ). Принесла ее на контрольно-пропускной пункт здания УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, где была задержана сотрудниками ФСБ России», – отметили в ЦОС.

Взрывотехники обезвредили СВУ фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. По задумке злоумышленников, в результате теракта должны были погибнуть не только сотрудники ФСБ, но и сама исполнительница, которая по требованию куратора должна была лично направить код на исполнительный механизм взрывного устройства.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

