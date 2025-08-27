В Крыму уличным артистам запретят исполнять произведения иноагентов

В Крыму хотят запретить исполнять песни и другое творчество иноагентов на открытых уличных площадках. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.

«Государственный совет РК (республики Крым) рекомендует муниципальным образованиям Крыма установить запрет на воспроизведение на открытых уличных площадках песен и иного творчества иноагентов», – написал Константинов своем телеграм-канале.

Подобные ограничения планируется ввести и для творчества иностранцев, совершающих в отношении России недружественные и вредоносные действия. «В частности, уличным артистам, желающим выступать на открытых площадках города или района республики, рекомендуется отказывать в согласовании проведения творческих выступлений в случае, если репертуар содержит произведения, созданные лицами из числа указанных категорий», – подчеркнул Константинов.

По его словам, необходимо «очистить наше культурное пространство от разного рода предателей, расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной, ее народом».

Симферополь, Зоя Осколкова

