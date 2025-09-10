российское информационное агентство 18+

В Крыму задержали агента украинской разведки

В Крыму задержали агента Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины, который собирал сведения о военных объектах Минобороны РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«На территории Республики Крым задержан гражданин России 1981 года рождения, подозреваемый в совершении государственной измены», – говорится в сообщении ЦОС.

Житель Феодосии передавал украинским спецслужбам фотографии, видеоматериалы и электронные файлы с координатами военных сооружений, объектов критической инфраструктуры и расположения средств противовоздушной обороны. В ФСБ уточнили, что украинская сторона могла использовать данные сведения для планирования диверсий и нанесения ударов.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Симферополь, Зоя Осколкова

