Ялта и часть ЮБК остались без света из-за аварии

Авария на электросетях оставила без света часть Южного берега Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

Частично обесточены Ялта, поселки Ливадия и Ореанда, уточнили в компании. Подачу электричества абонентам планирует восстановить в течение трех часов.

Коме того, региональное управление МЧС предупредило о сильном ветре на полуострове в предстоящие выходные.

«В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения», – добавили в «Крымэнерго».

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube