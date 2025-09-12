российское информационное агентство 18+

Пятница, 12 сентября 2025, 12:34 мск

Ялта и часть ЮБК остались без света из-за аварии

Авария на электросетях оставила без света часть Южного берега Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

Частично обесточены Ялта, поселки Ливадия и Ореанда, уточнили в компании. Подачу электричества абонентам планирует восстановить в течение трех часов.

Коме того, региональное управление МЧС предупредило о сильном ветре на полуострове в предстоящие выходные.

«В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения», – добавили в «Крымэнерго».

Симферополь, Зоя Осколкова

