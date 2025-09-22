В Ялте введен режим ЧС после удара украинских беспилотников: ущерб превышает 18,7 млн рублей

На территории Ялты введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после вчерашнего удара беспилотников по Форосу. Об этом сообщила глава города Янина Павленко в своем телеграм-канале.

По ее словам, предварительный подсчёт ущерба уже превышает 18,7 млн рублей.

«На этом основании готовим документы для выхода с ходатайством к Главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксёнову о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов», – уточнила мэр.

Павленко отметила, что в настоящее время администрация Ялты работает также по спискам погибших и пострадавших – устанавливается связь с родными, оказывается необходимая помощь. Для получения материальной помощи пострадавшему должна быть установлена степень тяжести вреда, причиненного его здоровью. Она определяется исключительно судебно-медицинской экспертизой, пояснила глава Ялты.

Как сообщал «Новый День», накануне вечером вооруженные формирования Украины нанесли удар беспилотниками по объектам туристической инфраструктуры и общеобразовательной школе в поселке Форос. В результате атаки 3 человека погибли, еще16 человек получили ранения.

Ялта, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube