15 октября 2025

В Крыму раскрыта законспирированная ячейка женской террористической организации

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла в Крыму законспирированную ячейку террористической организации, состоявшей из женщин, которые занимались вербовкой сторонников в мусульманской среде.

В спецслужбе уточнили, что на полуострове женщины распространяли террористическую идеологию, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата.

В ходе обысков изъяты запрещенная в РФ литература, а также средства связи и электронные носители информации, уточняет «Интерфакс».

Возбуждены уголовные дела об организации деятельности террористической организации и участие в такой организации.

Симферополь, Анастасия Смирнова

