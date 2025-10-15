В Крыму раскрыта законспирированная ячейка женской террористической организации

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла в Крыму законспирированную ячейку террористической организации, состоявшей из женщин, которые занимались вербовкой сторонников в мусульманской среде.
В спецслужбе уточнили, что на полуострове женщины распространяли террористическую идеологию, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата.
В ходе обысков изъяты запрещенная в РФ литература, а также средства связи и электронные носители информации, уточняет «Интерфакс».
Возбуждены уголовные дела об организации деятельности террористической организации и участие в такой организации.
Симферополь, Анастасия Смирнова
