Сергей Шнуров: В телевизоре – все хорошо, в интернете – все плохо, а россияне – где-то между

Публикации за 02.05.17

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к политике, оппозиции и митингам, а также дал универсальный совет о том, как повысить явку на предстоящих выборах президента России. В преддверии европейского турне музыкант рассказал, кто его слушает в Европе и кого бы он пригласил на свой концерт.

Шнуров заявил, что не интересуется международной политикой и посоветовал обратиться по этому вопросу к таксистам. «Если б я работал таксистом, я бы вам все рассказал про геополитику, потому что лучше таксистов никто вам не расскажет про геополитику – где, что, как, за кого, почему. Но я не таксист», – сказал эпатажный музыкант в интервью RT. Все же некоторые политические моменты не скользнули от внимания Шнура, в частности, он знает, что Франция выбирает президента и даже сочинил стишок на эту тему:

«Суета у французского трона, я готов предложить вам пари:

Сто процентов победа Макрона, если имя возьмет он Марин.

Отложив с избирателем ужин, устриц дюжину, пенистый эль,

В духе времени выступить нужно. Чем Марин хуже Эммануэль?»

Кроме того, лидер «Ленинграда» назвал неудивительными результаты Brexit. По его мнению, выход Великобритании из ЕС – это нормальное развитие событий: «Кто читал историю, тот знает, что и Римская империя рухнула, и Византийская империя рухнула, и от Советского Союза чуть-чуть осталось. Все меняется. Мир меняется. Дважды в одну воду не зайдешь – еще Гераклит сказал. Где Древняя Греция? Ау!».

У «Ленинграда» запланированы концерты в Европе, группа выступит в Лондоне, Париже, на Кипре, в Таллине и Риге. По словам Шнурова, в Германии его музыку слушают коренные немцы. На вопрос, кого бы из кандидатов он пригласил на свое выступление, музыкант заявил, что готов позвать всех: «Концерт «Ленинграда» срывает все эти социальные маски, костюмы, и неважно, это ватник или пиджак. «Ленинград» – это фактически такая баня, где все равны».

Что касается российской действительности, Шнуров отметил, что своим творчеством пытается вносить долю оптимизма «в довольно абсурдной и для многих кажущейся безнадежной ситуации». «Тут все просто. Включаешь телевизор, смотришь – в России все зашибись, залезаешь в интернет – в России жить невозможно. И между этих двух полюсов живет нормальное население страны, которое не участвует в телевизионных программах и не пишет в Facebook. Они где-то между», – заключил музыкант.

О своем отношении к прошедшим недавно по всей стране митингам лидер «Ленинграда» ответил уклончиво, заметив, что протесты в основном молодежные, а молодежи, по идее, нужно протестовать: «Это Adidas против Brioni. Молодежи не нравится Brioni. Им надоел этот гламур, им стиль этот надоел. Это протесты об этом. Это Tesla против Bentley». Однако арестовали участников акции, по словам музыканта, неоправданно.

В целом, как считает Шнуров, россияне пассивны в политическом плане, но ситуация может кардинально поменяться, уверен он: «Вся эта вялость в секунду может закончиться такой невялостью, что не дай боже. Крови бы не хотелось. Это мое личное вкусовое предпочтение. Я не люблю насилие».

Поделился певец и своим мнением о фильме Алексея Навального о премьер-министре Дмитрии Медведеве: «Я фильм смотрел, фактология странная. Фильм, на мой взгляд, спорный. Он, конечно, мог бы послужить поводом для какой-то дискуссии. Мне ясно, почему на молодежь он производит впечатление. Молодежь же не будет разбираться, что Медведев – бывший президент и знает все государственные тайны. Ребята, он не может жить в пятиэтажке!»

Рассказал музыкант и о предстоящих президентских выборах, по словам Шнурова, российским властям, чтобы привлечь избирателей на выборы, нужно брать пример с США, «нужно делать шоу»: «Сделайте выборы интересными – и люди пойдут. Сценарист нужен хороший». Впрочем, от совета поучаствовать в этом процессе музыкант отказался: «Ребята, я не могу делать все. Вас 140 миллионов. Займитесь. Сделайте что-нибудь интересно. Как я хотя бы. Пускай с матом, но интересно».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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