В Астрахани появилась скульптура Путина с телом медведя и осетром

Астраханский скульптор-самоучка Виктор Кропачев представил публике свое творение – железную статую с головой Владимира Путина и телом медведя с крыльями, держащим в лапах осетра.

Фото: kaspyinfo.ru

В настоящее время скульптура стоит в одном из астраханских дворов, где ее может увидеть каждый желающий. В скором будущем автор намерен подарить статую главе государства, сообщает местный портал kaspyinfo.

Художник рассказал, что задумал скульптуру шесть лет назад. На создание кованной композиции у него ушло несколько месяцев. Свое творение автор называет «Ум, сила и душа».

Астрахань, Зоя Осколкова

Астрахань. Другие новости 16.11.17

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