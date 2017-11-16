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Четверг, 16 ноября 2017, 15:11 мск

Культура

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  2. 16 Ноябрь 2017

В Астрахани появилась скульптура Путина с телом медведя и осетром

В Астрахани появилась скульптура Путина с телом медведя и осетром
Фото: kaspyinfo.ru

Астраханский скульптор-самоучка Виктор Кропачев представил публике свое творение – железную статую с головой Владимира Путина и телом медведя с крыльями, держащим в лапах осетра.

Новый День: В Астрахани появилась скульптура Путина с телом медведя и осетром

Фото: kaspyinfo.ru

В настоящее время скульптура стоит в одном из астраханских дворов, где ее может увидеть каждый желающий. В скором будущем автор намерен подарить статую главе государства, сообщает местный портал kaspyinfo.

Художник рассказал, что задумал скульптуру шесть лет назад. На создание кованной композиции у него ушло несколько месяцев. Свое творение автор называет «Ум, сила и душа».

Астрахань, Зоя Осколкова

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