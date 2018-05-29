Башкирский театр представит балетную постановку на тему ЧМ по футболу

В Башкирском театре оперы и балета в Уфе состоится премьера балета посвященного предстоящему Чемпионату мира по футболу – 2018. Первый показ постановки «На футбол» запланирован на 30 мая.

«Как искусство, идущее в ногу со временем, театр не может не реагировать на столь масштабное событие – Чемпионат мира по футболу. Восьмидесятый, юбилейный сезон Башкирского государственного театра оперы и балета будет закрываться футбольным матчем», – говорится в сообщении пресс-службы театра.

Постановщиком выступил московский хореограф Алексей Ищук. Музыку написал композитор Руслан Мурсякаев (Москва), оформлением сцены и созданием костюмов занимается художник Ирина Дерябина (Москва). Дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств Башкирии Герман Ким.

В театр пообещали, что в спектакле «помимо погони за мячом зрителей ожидают поистине шекспировские страсти».

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 29.05.18

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