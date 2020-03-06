На фоне коронавируса вырос спрос на книги об эпидемиях

Ритейлеры сообщили о повышенном спросе на литературу и фильмы об эпидемиях. Эта тенденция прослеживается не только в России, но и в мире. При этом речь идет не только о художественной литературе, но и о книгах про вирусы и здоровье в целом.

По словам игроков книжного рынка, в последние два месяца выросли продажи книг «Пандемия: Всемирная история смертельных вирусов», «Вирусы», «Мифы о микробах и вирусах: как живет наш внутренний мир», а также другой научно-популярной литературы по медицине и микробиологии, пишет «Коммерсант». Издательства подхватили тенденцию и выпускают новые книги о вирусах.

Примечательно, что люди предпочитают не только литературу современную, но и обращаются к классике. В частности, в Италии в топ продаж попала «Чума» Альбера Камю, также повысился спрос на «Любовь во время чумы» Габриэля Гарсиа Маркеса.

Впрочем, на финансовые показатели ритейлеров и онлайн-сервисов такие всплески интереса практически не влияют. Часто спрос на те или иные книги взлетает на фоне каких-то событий. Например, после пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари, спрос на роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» вырос в десятки раз.

Кроме того, зрители онлайн-кинотеатров стали проявлять больший интерес к теме вирусов и эпидемии. Так растут просмотры у фильмов «Поезд в Пусан», «Эпидемия» и «Вторжение». За рубежом зрители вновь решили пересмотреть «28 дней спустя» и «Эпидемию».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.03.20

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