Российским кинотеатрам рекомендовали прекратить показ фильмов

Министерство культуры России рекомендовало кинотеатрам приостановить демонстрацию фильмов. Такие меры вводятся в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Министерство культуры Российской Федерации рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам), приостановить функционирование для посетителей с 23 марта 2020 года», – говорится в приказе, подписанном министром Ольгой Любимовой.

Меры санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся в целях предупреждения распространения коронавируса, отмечается в документе.

Ранее подобные ограничения были введены для музеев, театров, филармоний, цирков и других организаций исполнительских искусств. Кроме того, в связи с режимом повышенной готовности, который был введен во всех субъектах РФ, запрещено проведение культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, а школы и вузы перешли на дистанционный режим обучения.

По последним данным, в России 367 человек инфицированы коронавирусом. Одна женщина, у которой диагностировали Covid-19, скончалась. Более 50 тысяч человек, контактировавших с больными или прибывших из-за границы, находятся под медицинским наблюдением.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.03.20

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