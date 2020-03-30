Российские деятели культуры запустили флешмоб из изоляции

Российские художники, музыканты, актеры и другие деятели культуры запустили в соцсетях флешмоб #homeartchallenge. В рамках акции они показывают свои таланты, записывая ролики из дома, где находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Известные актрисы Екатерина Волкова, Ольга Кабо и Марина Александрова читают стихи, как поэтов разных эпох, так и собственного сочинения. Затем они передают эстафету другим артистам и актерам.

Художники выкладывают свои работы по теме «Вид из окна». «В условиях самоизоляции мы вынуждены находиться дома или уединяться в мастерской. Давайте вспомним, что в творчестве многих поколений художников прослеживается глубокая и интересная тема – вид из окна, фактически это бескрайний простор для творчества, ведь понятие «окно» всегда истолковывалось как философский символ», – отмечается на странице Союза художников России в Facebook.

Участие в акции также принимают музыканты, выкладывая свои произведения в соцсети или исполняя полюбившиеся слушателям композиции на онлайн-концертах.

Напомним, из-за пандемии коронавируса были закрыты к посещению галереи, театры, музеи и выставки. Также под запрет попали развлекательные и спортивные массовые мероприятия. Многие театры пригласили зрителей бесплатно посмотреть онлайн-трансляции постановок, а музеи и картинные галереи организовывают виртуальные экскурсии.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.03.20

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