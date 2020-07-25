российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 25 июля 2020, 13:41 мск

Новости Культура

Новости, Кратко, Популярное

Роспотребнадзор озвучил требования для открытия театров

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы театров. Так, в ведомстве советуют исключить в театрах спектакли с массовыми и хоровыми сценами и не открывать работу буфетов. В документе указано «исключить спектакли с хоровыми и массовыми сценами».

Также «во время проведения мероприятий (концерты, представления, спектакли) запрещается реализация продуктов питания, за исключением воды и напитков в промышленной упаковке». Также Роспотребнадзор требует, чтобы зрители смотрели спектакли в медицинских масках или респираторах. В качестве рекомендации ведомство советует организовать их продажу для посетителей.

Ранее стало известно, кинотеатры, театры и концертные залы в Москве вместимостью не более 3 тыс. человек смогут возобновить работу с 1 августа при условии заполняемости на 50%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.07.20

Потоп в Нижних Сергах, рост смертности от коронавируса и открытие музеев – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / Власти Черногории готовят для православных святынь «турецкий» сценарий. / Weekend возвращается: спектакль «Женщины на грани нервного срыва» и выставка Дали «вживую» и поход в зоопарк. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Суточный прирост заболевших Covid-19 в России остался стабильным

Коронавирус способен заражать людей на 8-метровом расстоянии

В Подмосковье медики получили коронавирусные доплаты только с помощью прокуратуры

Мурашко озвучил сроки по снятию коронавирусных ограничений в России

Игры со статистикой – муниципалитеты сообщают о большем числе заболевших Covid-19, чем оперштаб

Суточный прирост заболевших Covid-19 в России держится на одном уровне

Сейсмографы зафиксировали рекордно низкий уровень шума во время пандемии

От коронавируса умер известный фотограф Илья Строков

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Культура, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая, Эпидемии,