Роспотребнадзор озвучил требования для открытия театров

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы театров. Так, в ведомстве советуют исключить в театрах спектакли с массовыми и хоровыми сценами и не открывать работу буфетов. В документе указано «исключить спектакли с хоровыми и массовыми сценами».

Также «во время проведения мероприятий (концерты, представления, спектакли) запрещается реализация продуктов питания, за исключением воды и напитков в промышленной упаковке». Также Роспотребнадзор требует, чтобы зрители смотрели спектакли в медицинских масках или респираторах. В качестве рекомендации ведомство советует организовать их продажу для посетителей.

Ранее стало известно, кинотеатры, театры и концертные залы в Москве вместимостью не более 3 тыс. человек смогут возобновить работу с 1 августа при условии заполняемости на 50%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.07.20

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