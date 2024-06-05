В Санкт-Петербурге появится 82-метровая Триумфальная колонна в честь победы России в Северной войне

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер рассказал президенту России Владимиру Путину во время посещения «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге в среду, 5 июня, о планах возведения 82-метрового монумента в честь победы в Северной войне, – сообщили в Кремле.

В ходе общения с главой государства возле макета монумента Миллер сказал: «Создание и установка Триумфальной колонны высотой 82 метра было приурочено к победе в Северной войне и к провозглашению Российской империи 2 ноября 1721 года. Это задумал еще Петр Алексеевич Романов, но тогда реализовать проект не удалось».

Большая российская энциклопедия: Северная война 1700-1721г.г., – это война России со Швецией за возвращение захваченных шведами в 16 – нач. 17 вв. русских земель и выход к Балтийскому морю.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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